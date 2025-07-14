Франция резко наращивает военные расходы

Макрон объявил об удвоении военного бюджета Франции к 2027 году

Военный бюджет, который планировалось удвоить к 2030 году, теперь вырастет с 32 до 64 млрд евро уже к 2027-му. Это решение, озвученное в стенах министерства обороны, сопровождается экстренным финансированием: дополнительные 3,5 млрд евро в 2026 году и 3 млрд — в 2027-м.

«Мы вступаем в эру стратегической ответственности. Эти инвестиции не просто амбициозны — они жизненно необходимы для сохранения нашего суверенитета», — заявил Макрон.

Особый акцент был сделан на ядерном потенциале Франции, который президент назвал «незыблемой основой европейской безопасности». Уже в этом году Париж инициирует консультации с партнёрами по ЕС о совместных механизмах ядерного сдерживания.

Ключевым катализатором ускоренной милитаризации стала «американская неопределённость» — прозрачный намёк на возможный внешнеполитический курс Вашингтона после ноябрьских выборов. При этом Макрон подтвердил приверженность поддержке Украины, напомнив о созданной в феврале «коалиции желающих», чей штаб базируется в Париже.