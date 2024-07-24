Подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве задержали в Турции

Мужчину, которого подозревают в подрыве внедорожника в Москве, задержали в Турции. Он пытался скрыться от правосудия, сообщает ТАСС .

До этого правоохранительные органы оперативно установили личность преступника. Он попал на камеры видеонаблюдения, когда закладывал взрывчатку под автомобиль.

Затем стало известно, что мужчине удалось сбежать в Турцию сразу после совершения преступления. Эту информацию подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. Он также подчеркнул, что российские спецслужбы поддерживают связь с турецкими коллегами для задержания и экстрадиции мужчины.

Взрыв иномарки произошел 24 июля утром на улице Синявинской в столице. В ходе происшествия пострадали владелец авто и пассажир.

Оказалось, что внедорожник принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем.