Подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве задержали в Турции
Мужчину, которого подозревают в подрыве внедорожника в Москве, задержали в Турции. Он пытался скрыться от правосудия, сообщает ТАСС.
До этого правоохранительные органы оперативно установили личность преступника. Он попал на камеры видеонаблюдения, когда закладывал взрывчатку под автомобиль.
Затем стало известно, что мужчине удалось сбежать в Турцию сразу после совершения преступления. Эту информацию подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. Он также подчеркнул, что российские спецслужбы поддерживают связь с турецкими коллегами для задержания и экстрадиции мужчины.
Взрыв иномарки произошел 24 июля утром на улице Синявинской в столице. В ходе происшествия пострадали владелец авто и пассажир.
Оказалось, что внедорожник принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем.