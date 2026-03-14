Подавал надежды: убийцей московской бизнесвумен оказался футболист «Урала»

Подозреваемым в убийстве столичной предпринимательницы оказался 20-летний игрок футбольного клуба «Урал» Даниил С. Предварительно, молодой человек действовал по указке телефонных мошенников, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы мошенник обманул несовершеннолетнюю школьницу и проник в квартиру, после чего вскрыл сейв и убил мать девочки. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Даниил с детства занимался в академии московского «Локомотива», позже играл в составе молодежной команды «Ростова». В настоящее время он выступал за вторую команду екатеринбургского «Урала». Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».

Проблем с деньгами или увлечением азартными играми у Даниила никогда не замечали.

Подозреваемого задержали в столичной гостинице на Звенигородском шоссе, которая расположена в 14 км от места убийства. Футболист мог действовать по указке мошенников, однако во время ограбления все пошло не по плану. В ближайшее время Даниила доставят на допрос.

