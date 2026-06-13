В Москве горничная представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые Rolex

Столичный суд приговорил горничную к 5 годам колонии за кражу часов Rolex, которые женщина сбыла в ломбард, представившись экс-супругой британского лорда. На момент кражи рыночная стоимость украденных часов составляла от 4,5 до 6 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным документам, хозяйка квартиры наняла горничную через агентство для уборки перед возвращением семьи из отпуска. Оставшись одна в квартире, горничная зашла в спальню, похитила мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличными.

Затем злоумышленница сдала часы в ломбард. По словам менеджера, женщина представилась бывшей супругой английского лорда и утверждала, что часы принадлежат ей и ее покойному мужу. В документах указано, что женщина неоднократно обращалась в ломбард: она закладывала часы, выкупала их, а также меняла одни часы на другие.

В какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире. Однако она продолжала ежедневно информировать хозяйку через мессенджер о якобы выполненной работе. Хозяйка, будучи не в курсе обмана, продолжала переводить деньги за услуги. Суд квалифицировал полученные таким образом средства как мошенничество.

Горничная не признала своей вины в суде. Она утверждала, что сдавала часы по просьбе хозяйки, которой срочно нужны были деньги, а выручку вернула обратно в комод. Однако суд не принял эти аргументы, отметив в решении, что ни в переписке, ни в показаниях свидетелей нет ни малейшего упоминания о такой просьбе.

Женщину осудили за кражу, приговорив к пяти годам и штрафу в 100 тыс. рублей. Апелляционный суд исключил статью о мошенничестве и отменил наказание. Осужденная освобождена из-за истечения срока давности.

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