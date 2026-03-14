Силовики задержали предполагаемого убийцу бизнесвумен на северо-западе Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на северо-западе Москвы

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В субботу в квартире многоэтажки на Строгинском бульваре обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Также был обнаружен сейс со следами взлома.

Предварительно, несовершеннолетняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом полицейских потребовали открыть входную дверь квартиры якобы для обыска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Силовики оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его на Нижегородском шоссе. Задержанным оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте убийства, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Как пишет SHOT, в качестве жертвы мошенники выбрали доверчивую 16-летнюю школьницу-отличницу. Аферисты несколько недель разводили подростка по телефону, а затем убедили открыть дверь в квартиру, похитили деньги и убили маму девочки. Злоумышленники знали, что глава семейства находится в командировке.

