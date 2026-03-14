Московскую бизнес-леди убил мошенник, который обманул ее дочь
На северо-западе столицы аферист убил предпринимательницу в ее квартире на Строгинском бульваре, сообщает Mash.
Сначала злоумышленники обманули развели несовершеннолетнюю девочку. Они представились ребенку сотрудниками органов. Велели ей открыть квартиру и дать ключи от сейфа.
После этого мужчина вскрыл сейф, потом попросил девочку задержать маму. Когда женщина вернулась домой, то мошенник напал на нее, избил и порезал. Затем преступник забрал деньги и скрылся.
Столичные следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Убийцу ищут.
