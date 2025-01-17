Под Сватово погиб боец СВО, невеста которого прокутила все его деньги

Спасая своих раненых товарищей из-под обстрела под Сватово, боец СВО из Ногинска погиб. Военный судился с экс-невестой, которая украла у него деньги и прокутила их, сообщает kp.ru .

Перед уходом на СВО военнослужащий оставил свою карту возлюбленной с наказом перечислять 20 тыс. рублей его сестре. Какое-то время деньги и правда приходили родственнице бойца, но затем пропали.

По словам сестры покойного и адвоката семьи Антона Лукина, возлюбленная бойца сначала получила новую профессию за его счет, затем купила себе дорогую машину, а вишенкой на торте стало празднование дня рождения в компании друзей и стриптизера.

После этого сестра бойца СВО забрала у его невесты карту, сам он расстался с ней. Но карта оказалась привязана к мобильному банку девушки, которая продолжила тратить деньги экс-возлюбленного.

Когда военнослужащий приезжал в Ногинск, он вместе с адвокатом обратился в полицию. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ущерб составил около 800 тыс. рублей. Дело направили в суд, но вернули на дорасследование.

Мужчина вновь ушел на СВО, где героически погиб. Он так и не узнал о результатах расследования. Его экс-невеста между тем встретила нового возлюбленного и родила от него ребенка.

Ранее признанный погибшим боец СВО очнулся без памяти за тысячи километров от дома. Его нашли живым в петербургском госпитале.