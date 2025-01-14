Погибший на СВО боец очнулся без памяти за тысячи километров от дома

В госпитале Санкт-Петербурга нашли читинского военного, которого официально признали погибшим на СВО. Родные уже ждали тело армейца, а его смерть подтверждали даже сослуживцы и командиры, сообщает «Вечорка» со ссылкой на представителя землячества Баира Базаржапова.

Бойца по имени Алексей признали погибшим 28 ноября 2024 года. В январе его нашли живым в петербургском госпитале.

По словам Базаржапова, некоторое время у Алексея была потеря памяти, но он смог вспомнить своих родственников и попросил найти их.

«Родным уже сказали ждать тело воина. Поэтому, когда мы их нашли, они не верили, что он живой, пока не поговорили с ним по видеосвязи», — сказали в землячестве.

Родные расплакались от радости, увидев Алексея живым. Недавно читинского военного также лично навестил его брат.

Баир Базаржапов поблагодарил всех, кто помогал найти родных участника СВО.