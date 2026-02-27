Под Ростовом задержали садовника, который мог заложить СВУ в авто во Фрязине

В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в минировании автомобиля во Фрязино Московской области. 61-летний Анатолий М. мог заложить взрывное устройство в транспорт из-за конфликта с соседом, сообщает Mash .

Предварительно известно, что задержанным является 61-летний Анатолий М., работавший садовником. Мотивом преступления стал конфликт с соседом из-за земельного участка, который в итоге приобрел потерпевший.

Взрыв произошел 10 февраля рядом с железнодорожными путями на улице Вокзальной. От детонации устройства пострадал водитель внедорожника Nissan Patrol 50-летний Сергей Щ.

Сотрудники следствия осмотрели место происшествия, фрагменты машины изъяли для проведения исследований. Согласно данным экспертизы, к автомобилю было прикреплено около 200 граммов тротила, установленного в ночное время перед взрывом.

Также установлено, что двумя неделями ранее тот же подозреваемый повредил колеса этой машины. В настоящее время его доставили в следственные органы Подмосковья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

