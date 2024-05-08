Под Липецком в аэропорту ввели план «Ковер» из-за беспилотников

Осведомленный источник сообщил, что из Харьковской области в сторону Липецка летят несколько дронов, один из которых уже сбили над Белгородской областью, пишет SHOT .

В аэропорту в Липецкой области объявили план «Ковер». Пока будет действовать этот режим, из воздушной гавани нельзя будет улететь ни по одному из направлений, а все прилетающие в регион самолеты будут перенаправлены на запасные аэродромы.

Сколько беспилотников ВСУ летит в сторону Липецка, не уточняется.

В начале мая в Липецкой области и еще нескольких российских регионах объявляли режим воздушной опасности, но вскоре его отменили.

Накануне празднования 9 Мая в Белгородской области сбили дрон, который повредил грузовой автомобиль. Жертв среди населения нет.