Под Липецком в аэропорту ввели план «Ковер» из-за беспилотников
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности из-за атаки беспилотников
Осведомленный источник сообщил, что из Харьковской области в сторону Липецка летят несколько дронов, один из которых уже сбили над Белгородской областью, пишет SHOT.
В аэропорту в Липецкой области объявили план «Ковер». Пока будет действовать этот режим, из воздушной гавани нельзя будет улететь ни по одному из направлений, а все прилетающие в регион самолеты будут перенаправлены на запасные аэродромы.
Сколько беспилотников ВСУ летит в сторону Липецка, не уточняется.
В начале мая в Липецкой области и еще нескольких российских регионах объявляли режим воздушной опасности, но вскоре его отменили.
Накануне празднования 9 Мая в Белгородской области сбили дрон, который повредил грузовой автомобиль. Жертв среди населения нет.