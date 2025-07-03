Предприниматели могут купить три помещения под бизнес в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе столицы выставлены на торги три коммерческих объекта. Предпринимателям предлагается приобрести у города помещения со свободным назначением, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что помещения на первых этажах и в подвалах жилых домов в районах с развитой инфраструктурой традиционно пользуются высоким спросом на городских торгах. Здесь уже есть все необходимые коммуникации и устойчивый поток клиентов, заинтересованных в повседневных товарах и услугах.

«Три варианта таких помещений представлено в Бабушкинском районе. Их площадь варьируется от 106,7 до 579,2 кв. м. Прием заявок на участие в торгах завершится с 4 по 10 июля», — отметил Пуртов.

Лоты расположены по следующим адресам: ул. Ленская, д. 8 (первый этаж), ул. Верхоянская, д. 10 (первый этаж) и у л. Летчика Бабушкина, д. 11/2, корп. 1 (подвал). Первый объект подключен к электричеству, водопроводу и канализации, а в двух других дополнительно проведен газ. Каждое помещение имеет отдельный вход с улицы. Аукционы в электронном формате пройдут на площадке «Росэлторг» с 15 по 22 июля. Для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва выставляет на торги разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах, включая форму и условия реализации, документацию, а также фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».