Опасность атаки БПЛА отменили в российских регионах

сегодня в 06:00

Власти Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей объявили об отмене опасности атаки беспилотников.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитии беспилотника над Обоянским районом. Также силы ПВО ликвидировали три вражеских дрона над Брянской областью.

Два БПЛА перехватили под Ростовом. Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области.

Также ВСУ предприняли попытку атаки дронами по объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Смоленской области.