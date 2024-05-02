Опасность атаки БПЛА отменили в российских регионах
Власти Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей объявили об отмене опасности атаки беспилотников.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитии беспилотника над Обоянским районом. Также силы ПВО ликвидировали три вражеских дрона над Брянской областью.
Два БПЛА перехватили под Ростовом. Еще два беспилотника уничтожены в Брянской области.
Также ВСУ предприняли попытку атаки дронами по объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Смоленской области.