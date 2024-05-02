сегодня в 03:14

ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области

Российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram .

«Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки повреждений и пострадавших нет.

Ранее два беспилотника были поражены над Погарским районом Брянской области. Последствий также удалось избежать.