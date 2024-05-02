Анохин: Смоленская область подверглась атаке беспилотников

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ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками по территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram .

«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — сказано в публикации.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Ранее ПВО сбила два вражеских беспилотника в Ростовской области.