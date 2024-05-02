Губернатор: еще два БПЛА уничтожены под Брянском
Системы ПВО ликвидировали еще два украинских беспилотника самолетного типа над Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сказано в сообщении.
Предыдущий вражеский дрон был уничтожен в Брянской области около полуночи. Также БПЛА сбит над Курской областью.
В Липецкой, Белгородской и Воронежской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.