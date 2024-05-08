Украинский дрон атаковал село Малиновка в Белгородской области

сегодня в 12:10

ВСУ атаковали село Малиновка в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Из-за взрыва повреждения получил грузовой автомобиль. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Позже о сбитом беспилотнике сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.