Под Красноярском студентка родила в туалете колледжа и выбросила младенца в урну

В Канске Красноярского края в одном из туалетов в мусорном ведре в пакете нашли тело новорожденного ребенка. Оказалось, мать младенца скрывала беременность и избавилась от него, тайно родив в уборной Канского политехнического колледжа, сообщает Mash .

Однокурсники молодой матери, которая предпочла избавиться от малыша, утверждают, что она скрывала от своих родителей беременность.

Известно, что беременная заперлась в одном из туалетов колледжа 23 февраля, где одна рожала в течение четырех часов. Из уборной не доносилось ни звука. О случившемся стало известно, когда другие девушки заметили в туалете кровь, после чего нашли в мусорном ведре мертвого ребенка.

«По версии следствия, 23 февраля 2025 года 17-летняя студентка колледжа, находясь на 37-й неделе беременности, самостоятельно в туалете общежития родила ребенка, поместила его в пакет и выбросила в мусор», — сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Другие подробности происшествия устанавливаются. Эксперты устанавливают, был ли ребенок жив, когда его выбросили в мусорку, или родился мертвым. О судьбе девушки пока ничего не сообщается.

Это не первый случай за последнее время, когда матери рожают детей в туалете и выбрасывают их. Так, в Турции суд приговорил к 15 годам тюрьмы туристку, которая родила дочь в туалете аэропорта и бросила новорожденную.

Позднее подобный случай произошел в Ленинградской области. Там санитарка раньше срока родила в уличном туалете, ребенок упал в выгребную яму и утонул. Женщина была беременна двойней. Со вторым младенцем она сама явилась в больницу и рассказала о случившемся.