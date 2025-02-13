Санитарка из Ленинградской области родила ребенка в уличном туалете

В Ленинградской области санитарка родила ребенка в уличном туалете. Она призналась, что младенец утонул в выгребной яме, сообщает «Фонтанка» .

30-летняя роженица прибыла в родильный дом с другим ребенком на руках. Она рассказала, чтобы была беременна двойней, но первый малыш утонул в туалете.

По словам женщины, преждевременные роды начались на 34-й неделе. Мальчик упал в выгребную яму в туалете. Позже его тело из нечистот достал отец.

Второму ребенку больше повезло. Он жив и родился до приезда медиков. Известно, что семья на учетах не состоит. Пара воспитывает еще 6-летнего сына.

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