Стало известно, что случилось с девочкой, родившей «от 10-летнего мальчика»

Дарья Суднишникова, ставшая известной благодаря участию в шоу «Прямой эфир» в 2020 году, позже призналась, что история с беременностью от 10-летнего мальчика была выдумкой сценаристов. Стало известно, как дальше развивалась история девушки, сообщает kp.ru .

Суднишникова позже рассказала, что ее изнасиловал старшеклассник. При этом в СК версию об изнасиловании опровергли — все было по взаимному согласию. После рождения ребенка Суднишникова активно вела блог, зарабатывая на рекламе, пока внезапно не пропала из поля зрения общественности.

Спустя некоторое время она вновь появилась в Сети, рассказав о своем пребывании в психиатрической больнице. Девушка делилась своими проблемами с наркотиками, рассказывала о психических заболеваниях и частых попаданиях в больницу. Ее жизнь после школы складывалась непросто: проблемы с учебой, работой и постоянные конфликты привели к тому, что она часто оказывалась в медицинских учреждениях.

Несмотря на трудности, Суднишникова продолжала путешествовать по разным городам. Однако ее поведение оставалось нестабильным, что приводило к частым увольнениям и новым проблемам.

Затем поступило заявление о пропаже девушки от ее матери. Суднишникову поместили в центр временного содержания. Вопрос о благополучии ребенка обострился.

Директор лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила блогершу в употреблении наркотиков, рекламе запрещенных веществ и порнографии в присутствии ребенка. Суднишникова отрицала обвинения, утверждая, что ее подставляют, а старый контент используют против нее. Она жаловалась на травлю и негативное отношение к ее семье.

Несмотря на опровержения, реклама наркомагазинов и платный доступ к порнографическому контенту в ее канале подтверждаются. После вмешательства Мизулиной Суднишникову оштрафовали. Затем появилось обвинение в продаже интимных фото дочери, что привело к ее нервному срыву и побегу в Красноярск.

Суднишникова признала зависимость и то, что наносит себе увечья, и ее признали опасной для ребенка. После штрафа за побег ее заставили купить комнату в общежитии на маткапитал, где она, впрочем, не живет.

Девушку ограничили в родительских правах. Ребенок живет с бабушкой.