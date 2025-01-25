«Почти все съели»: червей нашли в премиальных суши из доставки в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга во время ужина обнаружила червей в роллах от сети премиальной доставки Kamilfo Premium, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел накануне около 17:30 в Академическом районе.

«Почти все съели, как вдруг в роллах попался премиальный червяк, даже два. Самочувствие нормальное, вроде не отравились, но к врачу пойдем, сдадим анализы, — рассказала девушка.

После жалобы в Kamilfo Premium клиенту оперативно вернули деньги за заказ, начислили 1 тыс. бонусных баллов и пообещали разобраться в ситуации.

По словам управляющей Kamilfo Premium, червяков нашли в икре масаго, которую добавляют в роллы для красоты и вкуса. Компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с поставщиком продукции. После полного возмещения суммы заказа претензий у клиента больше не возникло.

Ранее осколки стекла обнаружил покупатель в кейс-торте «ДэнБош» из «Вкусвилла». До выяснения всех обстоятельств продажи десерта приостановлены.