Осколки стекла обнаружил покупатель в кейс-торте «ДэнБош» из «Вкусвилла»

«Вкусвилл» приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» до выяснения обстоятельств после жалобы на крупные осколки стекла в десерте, сообщает пресс-служба торговой сети.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что москвичка купила десерт «ДэнБош» из «ВкусВилла», в котором обнаружила осколки стекла. Покупательница утверждает, что при покупке упаковка не была вскрытой или поврежденной.

В пресс-службе сети магазинов отметили, что жалоба от покупателя поступила на горячую линию 10 января. Курьер забрал у покупателя упаковку с посторонними предметами, которыми оказались кусочки пластика. В настоящее время в торговой сети проводится расследование.

«„Вкусвилл“ выявляет возможные риски, связанные „с целостностью упаковки“. До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — уточнили в компании.

Во «Вкусвилле» добавили, что в первую очередь будет проверяться цепочка хранения и ртанспортировки упаковки, так как кейс-торт «ДэнБош» является новым продуктом. При необходимости в компании оперативно примут дополнительные меры контроля.