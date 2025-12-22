Племяннику Варнавы продлили домашний арест на полгода в Подмосковье

Суд в Мытищах принял решение о продлении ареста племяннику известной телеведущей Екатерины Варнавы. Молодому человеку предъявлены обвинения в попытке совершения крупного мошенничества в составе группы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области .

Следствие утверждает, что 5 февраля 2025 года 87-летняя женщина получила звонок от Георгия Варнавы. Он выдавал себя за работника полиции и заявил пенсионерке о якобы переводе ее денег на счета террористов. Лжеполицейский запугал женщину возможным уголовным делом.

В ходе разговора мошенник убедил пострадавшую забрать все сбережения из банка и отдать их человеку, который должен был приехать за деньгами.

Сотрудник банка вовремя распознал схему обмана и вызвал полицию, когда пожилая женщина пришла снимать деньги. Правоохранители задержали курьера прямо во время получения поддельной пачки купюр на сумму 350 тысяч рублей.

Суд заслушал показания пострадавшей и очевидцев происшествия. Обвиняемому продлили домашний арест еще на полгода.

