Племяннику Варнавы продлили домашний арест на полгода в Подмосковье
Фото - © Суды общей юрисдикции Московской области
Суд в Мытищах принял решение о продлении ареста племяннику известной телеведущей Екатерины Варнавы. Молодому человеку предъявлены обвинения в попытке совершения крупного мошенничества в составе группы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
Следствие утверждает, что 5 февраля 2025 года 87-летняя женщина получила звонок от Георгия Варнавы. Он выдавал себя за работника полиции и заявил пенсионерке о якобы переводе ее денег на счета террористов. Лжеполицейский запугал женщину возможным уголовным делом.
В ходе разговора мошенник убедил пострадавшую забрать все сбережения из банка и отдать их человеку, который должен был приехать за деньгами.
Сотрудник банка вовремя распознал схему обмана и вызвал полицию, когда пожилая женщина пришла снимать деньги. Правоохранители задержали курьера прямо во время получения поддельной пачки купюр на сумму 350 тысяч рублей.
Суд заслушал показания пострадавшей и очевидцев происшествия. Обвиняемому продлили домашний арест еще на полгода.
