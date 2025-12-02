Уголовное дело обманувшего пенсионерку племянника Варнавы отправили в суд

сегодня в 14:56

Уголовное дело племянника Екатерины Варнавы Георгия отправили в суд для рассмотрения по существу. В феврале 2025 года молодой человек, предположительно, обманул 87-летнюю женщину, сообщает « 112 ».

Молодой человек якобы позвонил пенсионерке и сказал, что работает в полиции. Затем, предположительно, заявил, что материальные средства с ее карты отправляются террористам, и ее может ждать за это ответственность.

Чтобы сберечь средства, пенсионерке якобы нужно было отдать деньги курьеру. Его «послал» правоохранитель.

Доверчивая пожилая женщина пошла в банк и хотела снять средства. Работник финучреждения понял, что ее пытаются обмануть, и сообщил настоящим сотрудникам полиции.

Во время передачи муляжа Георгия задержали. Следствие закончило расследование. Дело отправили в суд.

