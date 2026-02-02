сегодня в 17:30

Пять детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане

Пять воспитанников отравились угарным газом в частном детском саду в Республике Дагестан, сообщает 112 .

Инцидент произошел в дошкольном учреждении в населенном пункте Параул. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

Ранее в Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.