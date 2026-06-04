Андрей Воробьев на ПМЭФ обсудил модернизацию молочного комбината «Чеховский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев, а также председатель совета директоров Руслан Алисултанов на полях Петербургского международного экономического форума обсудили планы по развитию молочной отрасли региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В том числе они поговорили о реализации масштабных инвестиционных проектов и о модернизации молочного комбината «Чеховский», который принадлежит компании.

«Молочная отрасль для Подмосковья — одно из ключевых направлений АПК. Традиционно мы в числе лидеров в стране по производству кисломолочной продукции, по итогам прошлого года объем вырос на 14,4%. За этим результатом — работа предприятий, инвесторов, технологических команд, которые развивают современные производства и отвечают за качество продукта. Для дальнейшего роста важно укреплять сырьевую базу. У нас реализуется 10 инвестиционных проектов по производству и переработке молока. В Клину ввели ферму на 800 голов, строим объекты в Домодедово и Серебряных Прудах, в Сергиевом Посаде будет создан крупный молочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что «Логика молока» — давний партнер Подмосковья. Флагманская площадка компании находится в Чехове — это крупный молочный комбинат с мощностью до 430 тысяч тонн продукции в год. Предприятие постоянно развивается — внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку, ИИ-контроль качества.

«Логика молока» – один из крупнейших производителей свежих молочных продуктов, детского питания и продукции на растительной основе в РФ. В структуру компании входят 13 заводов в 12 регионах, 26 складов и 47 кросс-доков. Ежегодно она перерабатывает 1,14 млн тонн молока.

В Подмосковье расположена флагманская площадка компании - молочный комбинат «Чеховский» (м.о. Чехов). Это крупнейший молокозавод в России. Его мощность – до 430 тыс. тонн продукции в год.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

«Сегодня в Московской области работает наш крупнейший производственный актив – молочный комбинат «Чеховский», а многие из инновационных и ИИ проектов, реализуемых на заводе, задают стандарты для всей отрасли. Развитие компании за счет создания новых производственных площадок в этом регионе является логичным шагом для развития нашей компании. Уверен, что наше тесное сотрудничество с администрацией Московской области позволит нам создать здесь один из крупнейших в России центров по производству востребованной и современной продукции АПК», – сказал Якуб Закриев.

На производстве внедрена система автоматизированного паллетирования и отгрузки: коботы формируют паллеты, а автономные транспортные роботы доставляют их на склад. Это высвобождает труд 8–12 сотрудников, которые по корпоративной программе могут переучиться на более востребованные специальности операторов-наладчиков. Контроль качества обеспечивают видеокамеры с ИИ, а также рентген-сканеры на линиях фасовки.

Сейчас на базе комбината создается биоцентр для научно-исследовательских работ, в том числе разработки заквасок. Он заработает в начале 2027 года.

«Логика молока» выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Даниссимо», «Тема», «Растишка», BIO Balance, «Актуаль», «Петмол» и Planto.

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