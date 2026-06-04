Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с гендиректором ООО «Нью Лайн Инжиниринг» Павлом Лебедем, управляющим директором ООО «Валдай Роботы» Егором Бакулиным и исполнительным директором ООО «Битроботикс» Олегом Лисянским. В регионе запустят производство промышленных, транспортных и логистических роботов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Воробьев подчеркнул, что для региона принципиально важно, что сюда заходят отечественные разработчики и производители, которые создают собственные решения — от промышленных роботов до складской автоматизации и программного обеспечения.

Задача властей — дать таким компаниям готовую промышленную среду, чтобы они могли быстрее запускать производство, расширяться, создавать рабочие места.

«Сегодня подписываем соглашения с российскими компаниями, которые разместят производства в наших государственных индустриальных парках, где уже подготовлена инженерная и транспортная инфраструктура, есть производственные боксы, действует формат „все включено“. „Нью Лайн Инжиниринг“ будет выпускать автоматизированные системы хранения, решения для внутрискладской логистики, оборудование для машиностроения и авиакосмической отрасли. „Валдай Роботы“ планирует расширить производство промышленных манипуляторов, сварочных роботов и решений для складов, которые, например, уже применяются компанией OZON. „Битроботикс“ будет создавать комплексы на базе дельта-роботов, системы технического зрения, конвейерные решения. Важно, что все они работают на отечественном программном обеспечении и используют собственные ИИ-разработки», — рассказал Воробьев.

«Валдай Роботы»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Компания планирует вложить в проект 2,1 млрд рублей. На площадке государственного индустриального парка «Титан» помимо производства и складского комплекса появятся испытательный и демонстрационный полигон, а также учебный центр для подготовки операторов и интеграторов робототехники.

К 2030 году предприятие рассчитывает выпускать около тысячи единиц продукции ежегодно. В линейку войдут три модели.

Промышленный робот-манипулятор «Берилл» грузоподъемностью до 25 килограммов. Он предназначен для паллетирования, сварки, покраски, наплавки, сборки и других операций.

Промышленный транспортный робот «Аргон» — это автономная транспортная платформа для работы с мезонинным типом хранения.

Тяжелый логистический робот «Гранит» способен поднимать до 3 тонн. Он нужен для автоматизации внутрискладской логистики и перемещения грузов в промышленных цехах.

Управляющий директор ООО «Валдай Роботы» Егор Бакулин отметил, что компания планирует выпускать в ГИП «Титан» промышленных роботов манипуляторов серии «Берилл» и промышленных транспортных роботов серии «Аргон».

«Они используются в машиностроении, логистике, ОПК и т.д. Решили остановить свой выбор на Подмосковье, нас привлекли меры поддержки, в частности, выделение земли и субсидий на строительство. Кроме того, поблизости расположен высокотехнологичный колледж, студенты которого в перспективе смогут работать на нашем предприятии. Планируем создать порядка 150 рабочих мест. Сроки реализации проекта 2026 -2030 гг. Сейчас мы выведем разработку антропоморфных роботов и в будущем будем готовы приступить к серийному выпуску гуманоидных андроидов на территории технопарка», — рассказал Бакулин.

«Нью Лайн Инжиниринг»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В 2028 году компания запустит в Ленинском городском округе производство автоматизированных систем хранения, роботизированных кранов-штабелеров и специализированных станков для обработки деталей, используемых в авиакосмической отрасли.

Инвестиции в проект импортозамещения составят около 91 миллиона рублей. «Нью Лайн Инжиниринг» планирует поставлять продукцию не только российским предприятиям, но и в страны СНГ, а также на Ближний Восток.

Генеральный директор ООО «Нью Лайн Инжиниринг» Павел Лебедь сообщил, что компания является полноценным центром разработки и производства, где объединены конструкторские, программные и производственные компетенции. Он отметил, что в планах — разрабатывать и выпускать на этой площадке все необходимое для автоматизации и роботизации складов и производства. Кроме того, по его словам, на площадке будет развиваться выпуск автоматизированных мобильных роботов и специализированного оборудования для машиностроения и авиакосмической промышленности.

«Для нас было важно получить не просто площадь под размещение производства, а готовую современную промышленную среду. ГИП «Титан» предоставляет именно такой формат: это полностью подготовленная площадка с подведенными инженерными коммуникациями, энергоснабжением, логистической инфраструктурой, современными производственными помещениями. В составе индустриального парка будет расположен профильный колледж, и для нас это стратегически важно. Мы уже договорились о нашем участии в программах подготовки кадров — совместную практическую подготовку специалистов, стажировки и формирование кадрового резерва для робототехнической отрасли», — заявил Лебедь.

«Битроботикс»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Компания является первым в России разработчиком и производителем высокоскоростных дельта-роботов. На 2026 год запланирован запуск высокотехнологичного производства роботизированных комплексов на их основе, а также систем технического зрения — для контроля качества, поиска дефектов, маркировки — и компонентов: самих дельта-роботов, модульных рам, захватов (вакуумных, механических, гибридных) и конвейерных систем. Максимальная мощность составит 200 комплексов в год.

Кроме того, компания будет заниматься монтажом, пусконаладкой, сервисным обслуживанием, модернизацией и обучением персонала работе с оборудованием. Инвестиции в проект — 150 млн рублей.

«Московская область последовательно делает ставку на технологический суверенитет и поддержку передовых производств. Развитие робототехники и промышленной автоматизации — не просто тренд, а стратегический приоритет для конкурентоспособности российской экономики. Именно такой подход создает условия, при которых отечественные компании могут не догонять мировых лидеров, а формировать собственные технологические школы и продукты», — сказал исполнительный директор ООО «Битроботикс» Олег Лиснянский.

Меры поддержки производителей роботов и налоговые льготы

Для компаний, которые производят роботов, предусмотрена субсидия — до 20% капитальных затрат, но не более 500 млн рублей. Минимальный объем инвестиций должен составлять от 500 млн рублей.

Производители и интеграторы могут арендовать помещения в государственных индустриальных парках (ГИПах) по ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Если компания арендует площади в частном индустриальном парке и инвестирует от 100 млн рублей, государство компенсирует до 50% затрат на аренду.

Для предприятий, внедряющих роботов, в Московской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет. До 90% вложений в основные средства можно будет вернуть за счет региональной части налога на прибыль, еще до 10% — за счет федеральной.

Кроме того, для складских помещений, где используются роботы, установят льготу по налогу на имущество. Также появится возможность уменьшить налоговую базу на сумму инвестиций в роботов и роботизированные системы.

При поддержке Минпромторга приняли типовые правила для повышения эффективности отрасли. Они предполагают полную цифровизацию логистического цикла: от приемки и высотного хранения до интеллектуальной сортировки и финальной отгрузки товаров.

Требования зависят от площади склада: для новых складов площадью от 30 до 100 тыс. кв. метров — автоматизация минимум 3 из 5 операций, для складов свыше 100 тыс. кв. метров — автоматизация всех 5 операций.

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