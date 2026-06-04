Соглашение для повышения устойчивости страхового сектора к киберугрозам подписали на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ-2026 Страховой Дом ВСК и группа компаний BI.ZONE подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Документ подписали гендиректор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев. На подписании присутствовали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Председатель Совета Директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, сообщает пресс-служба Страхового Дома.

«В эпоху, когда киберугрозы развиваются с применением ИИ, критически важно сочетать отраслевую экспертизу и передовые технологии. Мы в ВСК формируем экосистему сервисов вокруг киберстрахования, которая включает превентивный сюрвей, организацию оперативного реагирования, юридическое сопровождение клиента. Все эти направления мы развиваем совместно с партнерами — ведущими IT-компаниями. BI.ZONE обладает широкой экспертизой в части управления цифровыми рисками, создания платформенных решений для защиты компаний и реагирования на киберинциденты. Сотрудничество по обмену опытом станет важным шагом в создании устойчивой IT-архитектуры для российского бизнеса», — отметила генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.

Сотрудничество нацелено на выполнение совместных инициатив в области кибербезопасности, опирающихся на решения с применением технологий искусственного интеллекта. Стороны условились обмениваться сведениями о цифровых угрозах, активнее внедрять AI-технологии для автоматического снижения рисков, противодействия кибератакам и мошенничеству, а также передавать друг другу накопленный опыт по повышению надежности бизнес-процессов.

«Искусственный интеллект делает атаки более доступными и легко масштабируемыми. В 2025 году количество целевых кампаний с применением AI выросло в 2 раза — и этот тренд будет усиливаться. Команды защиты уже не смогут реагировать с необходимой скоростью, не используя AI. Наше стратегическое партнерство со Страховым Домом ВСК поможет усилить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам», — подчеркнул директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

Согласно исследованию Threat Zone 2026, злоумышленники все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать атаки и делать их более сложными. В 2025 году количество подобных угроз возросло на 93%. А согласно докладу Global Risks Report 2026, негативные последствия применения ИИ входят в пятерку основных глобальных рисков на ближайшие десять лет.