Сбер поможет построить жилые и многофункциональные комплексы у метро в Москве

Соглашение о намерениях подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Генеральный директор АО «Квадрат» Владимир Третьяков. Подписание состоялось на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Сбер предоставит девелоперу свои сервисы и продукты: инвестиции в земельные участки, долевое участие, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, финансовое и инвестиционное консультирование.

Компании будут совместно работать в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости в России. Продукты и сервисы Сбера будут задействованы в реализации крупных проектов в Москве.

«Москва — город с колоссальной динамикой развития и высочайшим спросом на качественную современную среду. Для нас важно участвовать в создании этой среды, поддерживая проекты, которые формируют новый облик столицы и повышают качество жизни горожан. Соглашение с „Квадратом“ — это шаг, который объединит нашу экспертизу и опыт партнера в девелопменте», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.