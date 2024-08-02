Пять человек после взрыва в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии Происшествия 02 августа 2024 00:31

Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после ЧП в Нижнем Тагиле. При этом, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, пишут «Известия».