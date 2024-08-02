Пять человек после взрыва в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии
Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после ЧП в Нижнем Тагиле. При этом, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, пишут «Известия».
Он отметил, что специалисты оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, которые пострадали при обрушении дома. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям.
На месте происшествия продолжают разбирать завалы, дежурят бригады скорой помощи.
1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъездов жилого пятиэтажного дома. Предварительной причиной называют взрыв газа.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее пресс-служба МЧС России в официальном опубликовала видео момента спасения жительницы Нижнего Тагила из-под завалов частично рухнувшей пятиэтажки.