Спасатели из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали живой еще одну женщину

МЧС РФ показало кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле

На опубликованных кадрах видно, как четверо спасателей несут носилки с женщиной, которая лежит на них лицом вниз. Одна из рук подогнута под тело пострадавшей.

Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на свой источник, что личность пострадавшей уже установлена. Женщине по имени Фаина Ф. 79 лет, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По оперативной информации, под обломками дома все еще могут находиться два ребенка — неизвестная девочка и мальчик Дима. Это имя спасатели кричали во время последней минуты тишины.

Ранее сообщалось, что как минимум два человека погибли во время обрушения дома. Их тела уже извлекли из-под обломков.