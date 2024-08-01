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Число погибших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до двух

В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа и обрушения дома погибло два человека, сообщает МЧС РФ .

Из-под завалов обрушенного дома достали тело второго человека. Как отмечает SHOT, второй погибшей было 38 лет. Ее личность устанавливают. Первую погибшую достали ранее.

Также спасатели вытащили из-под завалов девочку-подростка. Ее вынесли на носилках без сознания. 16-летнюю Полину госпитализировали в больницу.

Поисково-спасательные работы продолжаются.