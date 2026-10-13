Финансовые приоритеты россиян после 30 лет становятся более конкретными и прикладными. Если в возрасте 20–25 лет среди главных материальных мечтаний были собственная квартира, автомобиль, высокий доход и собственный бизнес, то после 30 на первый план выходят финансовая подушка, погашение ипотеки и кредита, ремонт, путешествия и покупки для комфортной жизни, рассказали РИАМО в аналитическом центре ГК «Гранель».

В 20–25 лет самым популярным финансовым ориентиром была собственная квартира — о ней мечтали 42% участников исследования. Еще 24% хотели иметь автомобиль, 16% — высокий доход, а 10% — собственный бизнес. Каждый четвертый (24%) при этом мечтал о возможности не работать ради денег, а 22% — о дорогой технике.

После 30 лет приоритеты у многих меняются, свидетельствуют данные исследования аналитического центра ГК «Гранель». Каждый четвертый участник исследования (25%) говорит, что раньше ставил перед собой крупные материальные цели, а теперь предпочитает более конкретные и достижимые: ремонт (11%), технику, путешествия (6%) и другие покупки для комфортной жизни. Еще 23% перешли от мечтаний о крупных покупках к формированию финансовой подушки и накоплений. Для 18% главным финансовым приоритетом стало погашение ипотеки или кредита вместо цели купить еще одну недвижимость.

При этом финансовые приоритеты меняются не у всех. 5% участников заявили, что практически не изменились после 30 лет. Лишь 3%, наоборот, больше ориентируются на материальные ценности: жилье, автомобиль или дачу.

«После 30 финансовая мечта для многих становится менее абстрактной. Вместо „зарабатывать много“ появляются конкретные задачи: закрыть кредит, обустроить жилье, обновить технику или позволить себе больше путешествий. При этом часть участников исследования сохраняет ориентир именно на финансовую независимость. 6% после 30 стали больше думать о создании источника пассивного дохода и создании денежной подушки», — прокомментировали результаты опроса в аналитическом центре ГК «Гранель».

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