Осень бьет по мужской силе: сексолог — о либидо и тестостероне

Нехватка солнечного света и низкие температуры негативно влияют на мужское либидо и эрекцию, также страдает тестостерон, сообщил РИАМО сексолог и психолог Александра Миллер.

«Свет — это не „источник тестостерона“. Это регулятор ритма. Если вы живете в серой зоне, где мало солнца, много экрана, ваш внутренний „датчик“ сбивается», — объяснил Миллер.

По словам психолога, это может проявляться не столько в цифрах тестостерона, сколько в либидо, утренних эрекциях и общем тонусе.

«Что касается холода, исследования на крысах показывают: длительный холодный стресс повреждает эректильную функцию через фиброз и эндотелиальную дисфункцию. У людей, работающих в холодных условиях, тестостерон после смены падает», — рассказал сексолог.

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