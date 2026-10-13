Читать книги и мести веником: в РФ суд отказался оставить банкротам ТВ и пылесос
Суд признал необоснованным исключение бытовой техники из списка на продажу при банкротстве супружеской пары из Красноярского края. Он обязал финансового управляющего провести повторную опись имущества, сообщает Mash.
Общий долг семьи Хомченко составил 982 тыс. рублей. Из них 827 тыс. приходятся на долги за квартиру в Ачинске Красноярского края. Еще 129 тыс. числятся за супругом и 24 тыс. — за его женой.
В ходе процедуры финансовый управляющий посчитал стандартными бытовыми вещами и не стал выставлять на продажу телевизор, пылесос, спутниковую тарелку, а также серьги женщины. Судебная инстанция не согласилась с таким подходом. Там посчитали, что вместо просмотра телепередач должники могут читать книги, а для уборки достаточно тряпки и веника. Ювелирные украшения вовсе не относятся к предметам первой необходимости.
В работе управляющего были отмечены и другие существенные упущения. У должников числилось 13 телефонных номеров, однако проверка фактического наличия самих устройств не проводилась. Кроме того, осмотр жилья был признан поверхностным. Сумма в 191 тыс. рублей из доходов мужа, превышающая прожиточный минимум, так и не была направлена на погашение долга.
В связи с этим суд продлил процедуру банкротства еще на шесть месяцев. Он обязал специалиста провести надлежащую инвентаризацию и определить окончательный перечень имущества для реализации на торгах.
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