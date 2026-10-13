Читать книги и мести веником: в РФ суд отказался оставить банкротам ТВ и пылесос

Суд признал необоснованным исключение бытовой техники из списка на продажу при банкротстве супружеской пары из Красноярского края. Он обязал финансового управляющего провести повторную опись имущества, сообщает Mash .

Общий долг семьи Хомченко составил 982 тыс. рублей. Из них 827 тыс. приходятся на долги за квартиру в Ачинске Красноярского края. Еще 129 тыс. числятся за супругом и 24 тыс. — за его женой.

В ходе процедуры финансовый управляющий посчитал стандартными бытовыми вещами и не стал выставлять на продажу телевизор, пылесос, спутниковую тарелку, а также серьги женщины. Судебная инстанция не согласилась с таким подходом. Там посчитали, что вместо просмотра телепередач должники могут читать книги, а для уборки достаточно тряпки и веника. Ювелирные украшения вовсе не относятся к предметам первой необходимости.

В работе управляющего были отмечены и другие существенные упущения. У должников числилось 13 телефонных номеров, однако проверка фактического наличия самих устройств не проводилась. Кроме того, осмотр жилья был признан поверхностным. Сумма в 191 тыс. рублей из доходов мужа, превышающая прожиточный минимум, так и не была направлена на погашение долга.

В связи с этим суд продлил процедуру банкротства еще на шесть месяцев. Он обязал специалиста провести надлежащую инвентаризацию и определить окончательный перечень имущества для реализации на торгах.

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