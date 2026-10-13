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Кабина смята: большегруз развернуло на полосе Новорязанского шоссе после ДТП

Происшествия

На Новорязанском шоссе в Подмосковье произошло утреннее дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза на участке дороги по направлению в сторону области. Об сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы». 

По данным очевидцев, обошлось без погибших.

На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что большегруз с контейнерным полуприцепом с чем-то столкнулся. От сильного удара кабина грузовика оказалась серьезно повреждена.

Транспортное средство перегородило одну полосу проезжей части. Соседние автомобили вынуждены объезжать образовавшееся препятствие. Подробности и причины ДТП уточняются.

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