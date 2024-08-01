МЧС: из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли погибшую

В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС России .

Спасатели достали из-под завалов тело погибшей.

Ранее в МЧС РФ также рассказали о 12 пострадавших, среди которых 6 детей.

Под завалами все еще остаются люди. Ранее сообщалось, что там могут находиться 7 человек.

Специалисты продолжают поисково-спасательные работы. Задействовано 9 кинологических расчетов.

Около 12:00 по местному времени в Нижнем Тагиле в одной из пятиэтажек взорвался гоз, после чего дом частично обрушился. У находящихся рядом строений выбило окна.