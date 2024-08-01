Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле могут находиться 7 человек

Shot: под обломками дома в Нижнем Тагиле могут находиться 7 человек

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле могут находиться семь человек, пишет SHOT .

Двоих людей заметили без сознания. Остальных ищут.

Ранее Следственный комитет по региону не подтвердил гибель жителей пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщало РИА Новости. Таких данных пока нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о сотрудниках газовой службы, которые инспектировали дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле. Одна из местных жительниц рассказала, что за 15 минут до взрыва из соседнего здания жильцы выгнали неизвестных мужчин в форме газовой службы.