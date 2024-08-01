Прокуратура проверит данные о газовщиках, которые проверяли дом в Нижнем Тагиле

И. о. прокурора Свердловской области Александр Юровских заявил, что прокуратура проверяет информацию о сотрудниках газовой службы, которые инспектировали дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв, сообщает ТАСС .

Одна из местных жительниц рассказала, что за 15 минут до взрыва из соседнего здания жильцы выгнали неизвестных мужчин в форме газовой службы. Лжегазовщики ходили по квартирам соседнего дома, якобы проверяли оборудование.

Юровских отметил, что у него пока нет подтверждения этой информации. Однако прокуратура уже начала проверку.

Взрыв бытового газа произошел 1 августа в Нижнем Тагиле. В результате полностью обрушился один из подъездов пятиэтажки.

Под завалами после взрыва газа и обрушения дома все еще находятся люди. Там могут оставаться 16 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.