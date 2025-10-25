Пять человек получили травмы в ходе массового сражения мигрантов в Москве

Как минимум пять человек пострадали во время массовой драки мигрантов в возле ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке. Полиция ищет зачинщиков дебоша, сообщает Mash .

По предварительным данным, участники драки на лопатах получили раны и ссадины разной степени тяжести. Кроме того, серьезно пострадали несколько автомобилей, припаркованных в зоне битвы. У машин повреждены стекла, также заметны царапины.

Конфликт между мигрантами разросся в субботу около полудня. Это произошло на стройке ЖК «Прокшино». В дальнейшем приезжие устроили драку, применяя в качестве оружия лопаты, палки и даже дорожные знаки.

Как только полиция приехала на место, дебоширы разбежались. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

