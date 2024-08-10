Пьяные и агрессивные: на Кузбассе таксист подрался с пассажиркой и ее братом

В Кемеровской области водитель такси подрался с пассажиркой и ее братом. Родственникам потребовалась медицинская помощь, сообщает «Сiбдепо» .

Инцидент произошел в Новокузнецке. Предварительно, женщина с братом вызвали такси, однако водитель отказался везти пьяных и агрессивных пассажиров. В ходе разгоревшегося конфликта мужчины использовали перцовый баллончик и устройство дозированного аэрозольного распыления.

Помимо этого, таксист ударил женщину, которая получила травмы при падении на асфальт. Затем водитель направился в отдел полиции, где рассказал о случившемся. В результате конфликта женщине и ее брату потребовалась помощь медиков.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, допрошены все участники драки. Пострадавшим предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного вреда.

В отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности ее брата.

Ранее суд арестовал таксиста, устроившего ДТП и стрелявшего в пассажира в Москве. В доме у обвиняемого нашли автомат Калашникова и патроны.