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Пилоты горящего Ту-95 отвели падающий самолет от домов в Амурской области

Как рассказали в правительстве Амурской области экипаж разбившегося военного Ту-95 отвел самолет от жилых домов, сообщает «Царьград» .

Во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности в Амурской области рухнул военный самолет Ту-95. Погибли шесть человек.

На место крушения выехала государственная комиссия. На экспертном уровне специалисты начали выдвигаться первые версии произошедшего. Судя по фото, у самолета отказали двигатели. Но точные причины крушения еще неизвестны.

В областном правительстве подчеркнули, что экипаж сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов.

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