Портит ли зрение темная тема на смартфоне: офтальмолог раскрыла правду

Одни люди включают темную тему на смартфонах и компьютерах, чтобы поберечь глаза. Другие слышали, что она, наоборот, портит зрение. Детский врач-офтальмолог, хирург-страболог офтальмологического центра «Зрение» в Санкт-Петербурге Веста Майорова рассказала РИАМО, может ли темный интерфейс навредить, почему от него иногда устают глаза, какой сценарий тяжелее для зрения и есть ли смысл включать темную тему перед сном.

Может ли темная тема на гаджетах действительно испортить зрение

По словам эксперта, зрение портится, когда меняется сам глаз: при близорукости он вытягивается в длину, с возрастом мутнеет хрусталик, при некоторых болезнях страдает сетчатка. Цвет фона на экране ни один из этих процессов не запускает. Свет от дисплея, включая синюю часть спектра, тоже слишком слабый, чтобы повредить сетчатку.

Опасения появляются из-за усталости. Кому-то в темной теме читать легче, кому-то тяжелее. Если к вечеру глаза ноют и картинка плывет, человек решает, что зрение садится. На деле это временное утомление: после отдыха оно проходит.

Есть и неожиданный поворот: если темная тема и связана с близорукостью, то пока, скорее, со знаком плюс. В небольшом лабораторном эксперименте у молодых людей после часа чтения черного текста на белом фоне сосудистая оболочка глаза немного истончалась, а после белого текста на черном утолщалась. Истончение этой оболочки связывают с ростом глаза при близорукости, но советовать темную тему как профилактику заболевания пока рано, подчеркнула офтальмолог. Для детей проверенная профилактика известна давно: больше времени проводить на улице и делать регулярные перерывы во время уроков и чтения.

Почему с темной темой могут сильнее уставать глаза

Главная причина кроется в зрачке. На темном фоне он расширяется, чтобы впустить больше света. Чем шире зрачок, тем сильнее проявляются мелкие оптические недостатки глаза и тем меньше глубина резкости. Края букв размываются, и глазу приходится постоянно подстраивать фокус. Вдобавок светлые буквы на черном слегка расплываются, вокруг них появляется легкое свечение. Человеку с хорошим зрением это почти не мешает, но некоторым темная тема дается заметно тяжелее.

Есть и бытовые причины. Телефон переключен в темный режим, а часть приложений и сайтов остается белой, поэтому глаза весь вечер перестраиваются с темноты на яркий свет и обратно. Многие вместе с темной темой убавляют яркость до минимума. На некоторых экранах при низкой яркости изображение быстро мерцает, так устроена регулировка яркости. У чувствительных людей это вызывает усталость и головную боль.

Если после перехода глаза устают, нужно попробовать темно-серый фон вместо черного и шрифт покрупнее. Если текст на темном фоне кажется расплывчатым, стоит проверить зрение: так нередко впервые обнаруживается астигматизм.

Отдельно эксперт рассказала про детей. По ее словам, школьник с неисправленной близорукостью или астигматизмом редко жалуется: он просто подносит телефон ближе к лицу и щурится. Если ребенок держит экран с темной темой у самого носа, это повод записаться к офтальмологу.

Что для глаз опаснее: светлая тема на высокой яркости или темная тема в полной темноте

Навсегда глаз не повредит ни один из этих вариантов, но по нагрузке они разные. Тяжелее всего глазам дается сочетание яркого экрана и темной комнаты. Глаз пытается одновременно привыкнуть к темноте вокруг и к светящемуся прямоугольнику перед собой. Экран слепит, человек щурится и моргает реже, причем часто не до конца.

Из-за редкого моргания слезная пленка разрушается быстрее. Отсюда сухость, жжение и ощущение песка в глазах к ночи. Чаще всего с такими жалобами приходят подростки, которые засиживаются с телефоном в темной комнате. Темная тема в полной темноте переносится мягче.

Существует эффект, когда человек лежит на боку, закрыв один глаз подушкой, а другим смотря в телефон. Когда экран гаснет, глаз, который смотрел, несколько минут почти ничего не видит. Так проявляется преходящая «смартфонная слепота»: один глаз успел привыкнуть к темноте, другой — к свету, и ему нужно время перестроиться. Это безопасно и проходит само, но в экран лучше смотреть обоими глазами.

Самый щадящий вариант: приглушенный свет в комнате, например, торшер или ночник, и яркость экрана, близкая к освещению вокруг. В таких условиях тема оформления уже мало что решает.

Есть ли смысл включать темную тему перед сном

Вечерняя темная тема дает глазам в первую очередь комфорт: в полутемной комнате темный экран меньше слепит, и глаза меньше напрягаются. На здоровье глаз она заметно не влияет.

Свет может влиять на сон. Если вечером долго смотреть в яркий экран, мозг позже запускает выработку мелатонина (гормона, который готовит организм ко сну). Темная тема уменьшает общий поток света от экрана, и сигнал «сейчас день» получается слабее. Для этих клеток важнее яркость экрана и то, как долго человек в него смотрит, чем цвет фона. Один ночной режим сон заметно не улучшит, гораздо больше дает привычка откладывать телефон перед сном.

«Поэтому мой совет простой: отложить телефон за час-два до сна. Если без него никак, включить темную тему, убавить яркость до уровня, при котором текст читается без напряжения, и оставить в комнате неяркий свет», — заключила эксперт.

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