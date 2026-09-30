Заморозки зафиксировали в Московском регионе прошедшей ночью

На территории ЦФО продолжается период заморозков, их также наблюдали этой ночью в Москве и Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Самой холодной точкой на карте погоды округа стал полюс холода Подмосковья — Черусти, там минимум составил минус 0,9 градуса», — сказал Леус.

По его словам, в столице минувшая ночь вышла на первое место среди самых холодных с начала осени. На базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ температура опустилась до плюс 4,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было 29 сентября. На других метеостанциях минимум составил от плюс 8,2 градуса на Балчуге до плюс 3 градуса в Бутове.

Синоптик уточнил, что в Новой Москве заморозки наблюдают уже второй день подряд. В среду в Михайловском столбик термометра опустился до минус 0,5 градуса. В Московской области, кроме Черустей, заморозки были в Мелихове (0 градусов) и в Истре (минус 0,2 градуса).

Как добавил Леус, ближайшей ночью в регионе заморозков не прогнозируется.

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