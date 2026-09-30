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Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в последний день сентября

Общество

В Подмосковье и Москве в среду будет без осадков, температура повысится до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается переменная облачность.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура прогнозируется от плюс 6 до плюс 8 градусов, днем 1 октября — от плюс 12 до плюс 14.

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