Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в последний день сентября Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве в среду будет без осадков, температура повысится до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.