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Число погибших при крушении самолета в Амурской области выросло до 6

Происшествия
Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Количество погибших при крушении военного самолета в Амурской области выросло до шести человек (ранее речь шла о трех погибших), сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности рухнул самолет Ту-95.

В результате катастрофы шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение.

Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново.

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