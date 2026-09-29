Число погибших при крушении самолета в Амурской области выросло до 6
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Количество погибших при крушении военного самолета в Амурской области выросло до шести человек (ранее речь шла о трех погибших), сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности рухнул самолет Ту-95.
В результате катастрофы шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение.
Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново.
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