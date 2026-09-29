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Число погибших при крушении самолета в Амурской области выросло до 6

Количество погибших при крушении военного самолета в Амурской области выросло до шести человек (ранее речь шла о трех погибших), сообщает РИА Новости .

Как рассказали в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности рухнул самолет Ту-95.

В результате катастрофы шесть членов экипажа погибли, один получил травмы. Пострадавшего эвакуировали в медучреждение.

Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново.

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