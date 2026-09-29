В Лосино-Петровском округе провели Всероссийский конкурс почвоведов

В Лосино-Петровском округе прошел первый Всероссийский конкурс почвоведов «Кубок Агрохимической службы России — 2026». В нем участвовали специалисты из всех федеральных округов страны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс прошел на научно-учебной базе «Чкаловская» Государственного университета по землеустройству. Его организовала «Агрохимическая служба России» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Соорганизаторами выступили факультет почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственный университет по землеустройству и Общество почвоведов имени В. В. Докучаева. Конкурс открыли директор «РосАгрохимслужбы» Лидия Бакуменко и министр Виталий Мосин.

«Земля — это главный ресурс всего агропромышленного комплекса, и бережное, научно обоснованное отношение к ее плодородию определяет продовольственную безопасность не только Подмосковья, но и всей страны», — отметил Виталий Мосин.

В первый день участники прослушали лекции отраслевых экспертов и ученых. Во второй день восемь сборных федеральных округов прошли тестирование и решили задачи по подбору мелиорантов и расчету внесения минеральных удобрений под планируемый урожай.

На практическом этапе специалисты исследовали почвенные разрезы: оценивали рельеф, состав, цвет и структуру почв, определяли диагностические горизонты и классифицировали образцы по советской системе 1977 года и международному стандарту WRB. Победила команда Дальневосточного федерального округа. Второе место заняла сборная Центрального, третье — Южного федерального округа. Награды вручили директор департамента земельной политики Минсельхоза России Вячеслав Леонов и Лидия Бакуменко.

Эксперты РАН, аграрных вузов и профильных предприятий также провели лекции и мастер-классы, которые посетили студенты-целевики «РосАгрохимслужбы». В областном министерстве отметили, что такие состязания помогают повышать качество работы в агрохимии и почвоведении, вовлекать земли в сельскохозяйственный оборот и увеличивать их продуктивность.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.