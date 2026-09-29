Агрессивного интернет-тролля нашли и избили в Москве

Обиженные люди из-за Сети нашли и избили агрессивного интернет-тролля из его комментариев в Telegram, сообщает Mash .

Строитель в свой рабочий день предпочитал проводить время в комментариях к постам в нескольких пабликах мессенджера. Он спорил с людьми на политические и другие темы. Когда не мог ответить аргументированно, то начинал оскорблять оппонентов и их матерей.

Стиль мужчины понравился одной из собеседниц, которая назвала его дерзким и опасным. «Женщина» пригласила интернет-тролля на свидание в Бутовский лес. Когда он пришел к указанному месту, то там его уже ждали двое мужчин спортивного телосложения.

Со строителем провели воспитательную беседу, а также его сильно побили ветками.

В итоге мужчина написал заявление в полицию о нападении.

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