Кардиолог назвал тревожные признаки болезней сердца

Одышка при привычной нагрузке и боль в центре груди могут указывать на болезни сердца. Гипертония нередко протекает незаметно, сообщает Общественное Телевидение России .

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что артериальную гипертензию можно заподозрить, если регулярно измерять давление: человек не всегда чувствует его повышение. Длительная гипертония, особенно в сочетании с сахарным диабетом, увеличивает нагрузку на сердце и может привести к сердечной недостаточности. Среди осложнений гипертонии врач назвал инфаркт миокарда.

Повод обратиться к врачу — одышка при привычной или минимальной нагрузке, а также в покое. Боль за грудиной, в центре груди, может быть признаком развивающегося инфаркта и требует срочного обращения за медицинской помощью. Кондрахин предостерег от самолечения: повышенное давление иногда связано с заболеваниями других органов.

Для профилактики врач посоветовал больше двигаться: минимум — 40 минут ходьбы в день, лучше — час. Он также рекомендовал наладить сон, пить достаточно воды, ограничить сладкое и включить в рацион рыбу, овощи и продукты с клетчаткой.

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