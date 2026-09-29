Подмосковье увеличило производство хлеба на 8% и сохранило лидерство в России

Производители Подмосковья за январь — август 2026 года выпустили более 482,3 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий — на 8% больше, чем за аналогичный период. Регион сохранил первое место в России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За восемь месяцев 2026 года в Подмосковье произвели более 482,3 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 8% больше, чем за аналогичный период. На регион пришлось свыше 33,7% выпуска в Центральном федеральном округе и 11,7% общероссийского объема. Подмосковье занимает первое место по производству хлеба в округе и стране.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что предприятия модернизируют производство, расширяют ассортимент и запускают новые линии. До 2028 года в хлебопекарную промышленность региона планируют привлечь более 7 млрд рублей инвестиций.

«Это позволит и дальше усиливать позиции региона на рынке», — отметил Виталий Мосин.

Рост выпуска связан в том числе со стабильной работой ведущих предприятий отрасли: ООО «Коломенское поле», ООО «Хлеб Сабурово» и ЗАО «Щелковохлеб». В регионе производят пшеничный и ржаной хлеб, в том числе бородинский, зерновые и цельнозерновые изделия, багеты, чиабатту, сдобную и ремесленную выпечку. Инвестиционные проекты должны помочь увеличить выпуск и расширить ассортимент.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.