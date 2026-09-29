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МЧС предупредило москвичей о сильном тумане 30 сентября

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В столице ночью и утром 30 сентября местами прогнозируется туман с видимостью 200-700 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Водителям в непогоду рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин на дороге. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Всех горожан призвали к внимательности и осторожности.

Нужно помнить, что большинство ДТП в такую непогоду происходит с движущимся впереди авто, так как туман скрадывает расстояние.

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